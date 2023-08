Gustavo Salcedo: Esposo de Maju Mantilla se pronuncia tras foto viral que confirmaría supuesta infidelidad

Una foto que confirmaría la supuesta infidelidad de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega está circulando en redes sociales. Esta imagen pertenecería a las cámaras de seguridad de un conocido hotel de la capital. Luego de la noticia viral, el esposo de Maju Mantilla ha decidido pronunciarse con un claro mensaje en sus redes sociales.

En una edición de "Magaly Tv La Firme", Mónica Cabrejos dejó al público pasmado cuando habló sobre una foto que está circulando en las redes sociales, la cual estaría confirmando una supuesta infidelidad de Gustavo con Mariana de la Vega.

"¿Me imagino que ya has visto la foto? la foto que está circulando. Si está en mi teléfono, está en el de todo el mundo. (La foto) del esposo de Maju, no sé si la has visto. Es una foto de la cámara de seguridad, el biotipo responde a las dos personas involucradas", expresó.