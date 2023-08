Gustavo Salcedo rompe su silencio tras ampay y niega infidelidad a Maju Mantilla ¿Qué dijo?

Rompió su silencio. Maju Mantilla está en el ojo de la tormenta luego que anoche "Magaly Tv, la firme" emitiera un ampay de su esposo Gustavo Salcedo, quien fue captado en imágenes ingresando a un conocido hotel con una joven de nombre Mariana de la Vega. Ante esto, Salcedó descartó que le haya sido infiel a la ex Miss Mundo 2004.

El esposo de la conductora de "Arriba mi gente" fue interceptado por las cámaras de "Amor y fuego" mientras salía de una tienda. En seguida, el reportero le preguntó directamente sobre la comentada infidelidad y él respondió de forma contundente.

"No quiero dar muchos detalles, pero lo único que te puedo decir es que a ese gimnasio yo voy hace más de 5 años, soy un deportista y Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia, simplemente fuimos a hacer deporte ese dia", empezó diciendo.

Asimismo, destacó que el día en que fueron grabadas las imágenes, él estaba de vacaciones y por eso fue a entrenar temprano junto a Mariana.

"Maju está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas no me voy a ir ese hotel. No hay absolutamente nada que ocultar, los temas de familia se resuelven en familia", agregó.