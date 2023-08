Guty Carrera marca distancia de Nicola Porcella y envía dardo: "Yo hice casting, nunca me regalaron nada"

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella es el hombre del momento en México. Tras su paso por "La casa de los famosos", al exguerrero se la han abierto las puertas del espectáculo charro y las está aprovechando muy bien, ya que se supo que ha firmado un contrato de 3 años con Televisa; ante esto, el modelo Guty Carrera fue consultado sobre su excompañero de programa, pero negó tener amistad con él.

¿Qué dijo Guty Carrera?

El 'potro' brindó una entrevista para un conocido programa de espectáculos y fue consultado sobre las oportunidades laborales que Nicola está recibiendo en México, además de todo el cariño y apoyo de sus nuevos fanáticos. Guty respondió de forma contundente.

"Yo siempre he hecho casting, a mí nunca nadie me regaló absolutamente nada. Siempre vine a hacer casting, nunca por recomendación ni porque conozco a tal o porque me llevo bien con tal, jamás fue así", mencionó Guty en un inicio.

Asimismo, la expareja de Melissa Loza mencionó que no está al tanto de los logros de su excompañero de "Esto es guerra", ya que está enfocado en sus propios proyectos.

"No tengo idea sobre lo que está haciendo Nicola. Sé que estuvo en La Casa de los Famosos, pero te digo, voy tres meses grabando y en realidad, mi vida es estudiar y grabar", agregó.

Finalmente, fue consultado sobre si tiene una amistad o vínculo con el 'Novio de México' y lo negó rotundamente.

"Nunca hemos sido amigos, somos conocidos. No salimos a fiestas, no salimos a reuniones. En realidad yo siempre he tenido una vida muy en paralelo con la de él", sentenció.

¿Cuánto tiempo de contrato tiene Nicola en México?

Shirley Arica brindó declaraciones a América Espectáculos y contó que tuvo un encuentro con Porcella durante su breve paso por Perú y en ese contexto, le preguntó sobre su futuro laboral.

"Tiene un contrato de exclusividad con Televisa, lo que sería el primer paso de su nueva vida en México", dijo Shirley.

Seguido de ello, la 'chica realidad' ase animó a revelar algunos detalles sobre el contrato de Nicola, además de resaltar la gran acogida que él ha tenido en el país de los tacos.

"Nueva vida por allá, ya tiene 3 años firmados, me han contado por ahí. No voy a decir nada más porque me van a decir que soy chismosa, pero me da gusto que le vaya bien, yo lo veo más tranquilo, bien reposado, ya ha tomado en cuenta que no tiene 20, se ha ganado el cariño de todos los mexicanos", agregó.

De esta forma, queda claro que Nicola Porcella tiene un gran futuro en México, aunque esto no parece haber gustado a su excompañero Guty Carrera, quien negó tener una amistad con el 'Novio de México'.