"He pasado vergüenzas": Michelle Soifer asegura que Reimond Manco fue su "momento humilde"

Hace algunas semanas, Reimond Manco revivió su pasada relación con Michelle Soifer, asegurando que ella habría sembrado un ampay para volverse famosa. Tras ello, la artista decidió pronunciarse para aclarar la situación.

En la última edición de 'Mande Quien Mande', reapareció Michelle Soifer, quien estuvo como invitada para hablar de distintos temas referidos a la farándula peruana.

Sin embargo, en una de las secuencias del programa, la producción se animó a sorprenderla, mostrándole una fotografía de Reimond Manco que definitivamente terminó por incomodarla.

Al respecto, la popular 'Bombón asesino' pidió que sacaran dicha imagen de las pantallas y se dirigió al público peruano, pidiéndoles disculpas por los 'errores' que pudo cometer de 'chibola'. Además, aclaró que la relación que mantuvo con el exfutbolista fue 'su momento humilde'.

"Yo quiero dirigirme a todo el Perú y pedirle disculpas. Yo he sido una persona que ha cometido errores, yo estaba chibola, nueva e inexperta. He pasado vergüenzas y he tenido mi momento humilde", manifestó durante el programa.