¡Impactante! Fue expulsado del colegio por mala conducta cuando era alumno y ahora volvió como profesor

No cabe duda que la vida da muchas vueltas y eso quedó demostrado en un video que se ha vuelto viral, en el que un joven que ahora es profesor realizó una catarsis pública, pues se desempeña como docente en el colegio del que fue expulsado varias veces por mala conducta.

El protagonista del video viral es Felipe Flores, un profesor que empezó narrando que cuando era niño fue muy inquieto y, por esa razón, lo expulsaron en diversas oportunidades del colegio; sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados tras pasar varios años.

Felipe empezó mostrando una libreta de anotaciones de un alumno y supuestamente estaba haciendo una queja porque ese estudiante tenía una conducta terrible.

Pero después de eso, sorprendió al revelar que en realidad, era él quien había tenido tan mal comportamiento cuando fue estudiante, pero ahora ha retornado a las aulas como docente y hasta se convirtió en jefe de un curso.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues ya cuenta con un total de 164 mil 'me gusta', casi 3 mil comentarios y más de 2 millones de visualizaciones.

Por otro lado la historia ha conmovido a miles de cibernautas pues muchos de ellos dejaron sus comentarios alentando a la hora profesor mientras que otros reflexionaron sobre el apoyo psicológico que deberían recibir todos los jóvenes durante la época escolar.

"Yo me portaba mal en el colegio y mírenme ahora estudiando pedagogía en educación diferencial", "El verdadero te transformaste me que juraste destruir", "A mí me echaron de un colegio y tenía pésimas notas por lo mismo ahora soy profesora y me preocupo de mis alumnos", "Todavía te tienen castigado jajaja", se lee en los comentarios del TikTok.