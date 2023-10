¿Indirecta para Reynoso? Pamela López, esposa de Cueva, comparte polémica imagen tras derrota de Perú

El partido Perú VS Chile dejó un sinsabor a muchos peruanos, quienes a través de redes sociales criticaron la dirección de Juan Reynoso tras la derrota de la 'bicolor'. En este contexto, Pamela López, la esposa de Christian Cueva, también decidió hacer un pronunciamiento tras la derrota de la bicolor y colocó una imagen en sus redes sociales.

Como se recuerda, nuestra selección cayó 2-0 ante el cuadro chileno en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y debido a esto, se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones de la competencia.

La empresaria y esposa del seleccionado Christian Cueva, Pamela López, utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram para publicar una llamativa imagen tras la derrota de la selección peruana.

Se trata de una ilustración en la que aparece un cerebro jugando con un pelota de fútbol, pero eso no fue todo, ya que la complementó con un emoji de otro derecho sosteniendo un foco, que tiende a simbolizar una 'idea'.

Esta publicación fue compartida después que muchos hinchas peruanos criticaran la estrategia de juego de Juan Reynoso, DT de la selección peruana; asimismo, fue él mismo quien reconoció el bajo rendimiento de los jugadores durante el último partido que se llevó a cabo en Santiago.

"No me interesa repartir culpas, me interesa más que los jugadores estén convencidos. Hoy es un día muy triste para todos, porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Es responsabilidad mía y no digo más porque no quiero caer en excusas", expresó Reynoso tras la derrota.