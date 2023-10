¡Insólito! Diego Maradona desnudó a Liam y Noel Gallagher cuando Oasis visitó Argentina, según Cristian Castro

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Cristian Castro se destapó en una entrevista con el podcast 'Paren la mano', donde reveló aspectos insólitos del encuentro entre Diego Maradona, Liam y Noel Gallagher en 1998, cuando la banda Oasis visitó Argentina.

Castro mencionó que la situación se salió de control cuando los hermanos entraron al cuarto de hotel donde estaba Maradona, al que fueron por pedido del '10'. Incluso, dijo que comenzaron a desnudarse en frente de todos.

"Se empezó a poner de tono la situación y terminó todo el mundo re desnudo", declaró.

El encuentro que generó repercusión

En 1998, la banda Oasis estaba en el pico de su popularidad, gracias al lanzamiento de los álbumes Definitely Maybe, (What's the Story) Morning Glory? y Be Here Now. Estos trabajos los llevaron a realizar una gira por Sudamérica, que incluyó dos presentaciones en el Luna Park de Buenos Aires.

Liam Gallagher contó en una entrevista en 2017 que después de uno de los shows los músicos salieron de fiesta a un bar de un lujoso hotel de la ciudad, rodeados de fans que les pedían fotos, hasta que apareció Diego Maradona por la puerta, opacándolos totalmente.

"Estábamos en Argentina. Habíamos tocado y a los pocos minutos estábamos en un bar tomando un maldito trago. En eso vemos que entran 30 personas de golpe y nosotros nos preguntamos '¿quién carajos es ese?'. Sting -el de The Police- estaba en el bar llorando porque habían robado su cuarto. Bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta que era Maradona, que estaba subiendo a otro piso con un montón de locos y chicas de la noche", contó.

Los hermanos conocían del fútbol, por lo que no desperdiciaron la chance y le pidieron no solo una foto, sino poder subir a su cuarto para conocerlo. Una vez dentro de la habitación de Maradona, se encontraron con una escena 'peculiar', según la descripción de Liam.

"Pasaba de todo, era una locura. Maradona estaba en el centro de la habitación, haciendo trucos de futbol con la tapa de una botella de plástico. Tenía los ojos desorbitados, y nosotros no estábamos muy bien tampoco. La cosa estaba un poco caliente y dijimos 'nos tomamos una foto rápido y nos vamos a la mie...", declaró Gallagher.

¿Amenazó con dispararle a los Gallagher?

Sin embargo, la anécdota no quedó allí. Cuando los hermanos estaban por retirarse, el '10' los habría amenazado fuertemente viendo la intención de Noel Gallagher por llevarse a una de las chicas que acompañaba a Diego.

"Me dijo que les dijera que si se van con alguna de estas chicas, les va a disparar", le dijo el traductor de Maradona a los hermanos.

Esto lo contó Liam en una entrevista en 2020, luego del fallecimiento del futbolista argentino, recordando con cariño a Diego, pero al mismo tiempo con respeto.

La reciente confesión de Cristian Castro sazona aún más la anécdota entre Liam y Noel Gallagher con Diego Maradona, cuando los fundadores de Oasis visitaron Argentina en 1998.