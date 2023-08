Integrantes de "La Casa de Magaly" vacilan a Gabriela Serpa y Fiorella Retiz en karaoke: "Dos mujeres, un chino"

Fiorella Retiz y Gabriela Serpa vuelven a ser las protagonistas del reality "La Casa de Magaly", debido a que ambas entonaron a viva voz un clásico tema, sin esperar que sus compañeros las molestaran cambiándole el título a la canción.

El octavo capitulo del reality de Magaly Medina se vivió un momento muy incómodo para algunas participantes. Todos los polémicos personajes jugaron la tradicional "botella borracha" y varios tuvieron diversos acercamientos.

Uno de los instantes más jocosos de la noche fue ver a 'La Uchulú' bailarle sensualmente a Alfredo Benavides, pero el hecho que se llevó toda la atención fue el karaoke hecho por Gabriela Serpa y Fiorella Retiz.

La actriz cómica y la exreportera de "La Banda del Chino" sostuvieron los micrófonos y, como por casualidad, tuvieron que interpretar el tema "Dos mujeres un camino", tema icónico de Laura León.

'La Retiz' inició el karaoke diciendo "por favor, no se ofendan, no se ofendan", ante la sorpresa de la segunda hija de Melissa Klug. Y lejos de sentirse intimidada, la hermana de Claudia Serpa tomó el micro y acompañó a Fiorella en dicha dinámica.

Cuando estaban entonando el inicio de la canción, a lo lejos se escuchó la voz de uno de los integrantes de "La Casa de Magaly" quien le cambió la letra al tema y gritó a viva voz: "dos mujeres, un chino", provocando la risa de todos los presentes.

La discusión entre Fiorella Retiz y Gabriela Serpa sucedió en el segundo capítulo de "La Casa de Magaly", por lo que en el tercer capítulo del reality, la exreportera volvió a tocar el tema y aseguró que nunca ha estado en 'saliditas' con el 'Chino' Miyashiro.

"Yo no mencioné en ningún momento (que había salido con Miyashiro). Shirley (Cherres) dijo que yo había salido con Aldo Miyashiro, ¿salidas en qué sentido?" cuestionó la también influencer.

Seguido de eso, detalló que nunca han tenido una relación más allá de la laboral y hasta hizo alusión al ampay de su amiga Fiorella Méndez con el conductor de TV, Óscar del Portal.

"A mí en ningún momento me han visto comiendo en un restaurante comiendo con él los dos solos, a mí no me han sacado facturas de hoteles ni nada de eso", agregó.