Joao Grimaldo: El emotivo mensaje de su novia tras su debut con la selección peruana

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El enfrentamiento entre Perú y Brasil dejó un marcador desfavorable para la Blanquirroja, pero también brindó uno de los momentos más destacados y esperados por la hinchada: el debut de Joao Grimaldo con la selección peruana. A pesar de la derrota, el joven de 20 años se convirtió en el centro de atención y recibió el cariño de los aficionados. Su ingreso al campo de juego fue un momento de emoción para los seguidores que habían anhelado verlo en acción.

El romántico mensaje de Marcela Soto

Entre los espectadores que seguían el partido se encontraba la pareja de Joao Grimaldo, Marcela Soto, quien no pudo ocultar su emoción por el debut de su enamorado en la selección peruana.

A través de las redes sociales, Marcela le dedicó un mensaje lleno de amor y orgullo: "Estoy muy orgullosa de ti y deseo que todo lo bueno te siga acompañando. Te quiero, mi amor", escribió, expresando así su apoyo incondicional al joven delantero.

¿Qué dijo Grimaldo tras su debut?

Un día después de su soñado debut con la Blanquirroja, Joao Grimaldo compartió sus emociones en una breve conversación con América Televisión. El atacante habló sobre cómo se sintió en su primer partido con la selección peruana:

"Estaba con los nervios ahí. Pero, los supe poner a un lado para dar lo mejor de mí. Estaba enfocadísimo en el partido", comentó, demostrando su determinación y concentración en el campo de juego.

Grimaldo también compartió detalles sobre el apoyo que recibió antes de ingresar al partido: "Antes de entrar me dieron unos consejos, me dieron más confianza para entrar al partido con muchos ánimos. Yoshi (Yotún) también me apoyó bastante, creo que lo mostré en el campo. El 'profe' Reynoso me pidió que apoye en la marca y que haga mi fútbol", reveló el joven futbolista en una entrevista con La República.

¿Qué dijo Reynoso tras el debut de Joao?

El entrenador Juan Reynoso no pasó por alto el debut de Joao Grimaldo y elogió su actuación en la conferencia de prensa posterior al partido. Reynoso destacó la valentía y el potencial del joven futbolista, augurando un futuro prometedor en equipos importantes:

"Grimaldo sacó todo el barrio del Rímac y es un proyecto que en el corto o mediano plazo va a terminar jugando en equipos importantes", afirmó el entrenador.

A pesar de la derrota por 1-0 ante la selección brasileña, el debut de Joao Grimaldo se convirtió en un momento especial para él, para su novia y para todos los aficionados peruanos. Su presencia en la selección peruana sigue siendo motivo de esperanza y orgullo para los hinchas de la Blanquirroja.