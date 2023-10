Karla Tarazona explota contra Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: "Vivimos en un medio hipócrita"

¡No soportó más! Karla Tarazona crítico duramente el hecho que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos hayan decidido protagonizar la nueva telenovela "Perdóname", esto después que el conductor fuera ampayado con Fiorella Retiz, lo cual afectó su matrimonio con Érika.

La conductora de "Préndete" brindó una entrevista para un conocido medio local, donde afirmó que la situación de Aldo y Érika le parece algo hipócrita por generar morbo con su drama familiar.

"Lamentablemente, vivimos en un medio tan hipócrita... Dicen: 'Yo no hago de mi vida un escándalo', pero esto (novela) parece un negocio redondo porque causa morbo que ellos mismos lo están originando", dijo en un inicio.

Asimismo, expresó que le parece ilógico que no quieran que se critique el tema cuando son ellos mismos quienes están exponiendo una historia basada en hechos reales.

"Entonces, no pidas a la gente que no opine cuando tú mismo estás ocasionando esto. Oh, casualidad, la novela se llama 'Perdóname' y la historia se basa en hechos reales, entonces es obvio que toda la gente especulará y eso es levantar el morbo", setenció.