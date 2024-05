¿Amigas cariñosas? Shirley Arica y Gabriela Herrera son captadas ingresando juntas a HOTEL

Shirley Arica volvió a acaparar las portadas de los diferentes programas de espectáculos. Esta vez, la modelo sorprendió al ser captada ingresando con a un conocido hotel con Gabriela Herrera ¿Son amigas cariñosas?

Durante la más reciente edición de un conocido programa de farándula, se emitió un informe en el que aparecen diversos personajes asistiendo a un concierto llevado a cabo en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en Chorrillos.

Entre los presentes se pudo ver a Macarena Vélez, Ezio Oliva, Peter Fajardo, entre otros más. Sin embargo, quien terminó llamando enormemente la atención fue Shirley Arica.

Y es que la 'exJusticiera' aparece en medio de una comprometedora situación con Gabriela Herrera. De acuerdo a las imágenes difundidas, se puede visualizar a la cantante peruana saliendo del evento en un aparente estado de ebriedad y pidiéndole contundentemente a Arica a dónde ir después de la celebración.

Enseguida, ambas tomaron un taxi que no las llevó precisamente a la casa de la ex de Rodney Pío, sino que terminaron ingresando, muy sonrientes, a un edificio que se encontraba con las puertas abiertas.

Posterior a ello, las cámaras del programa de espectáculo captaron el logo del local, notándose claramente que buscaron un lugar para compartir juntas: un hotel.

Shirley Arica y Gabriela Herrera ingresan a hotel.

En entrevista con un conocido medio local, la popular 'Chica Realidad' no dudó en revelar detalles inéditos respecto a lo que vivió con el futbolista Jean Deza en el pasado.

Si bien afirmó que aún le guarda un cariño especial al deportista, recalcó que este suele tener una actitud bastante inmadura.

"Si bien es cierto estaba con él, ya ni me acuerdo de su época. Yo hablo con él, no por WhatsApp, sino que me lo encuentro y nos saludamos. Me cae bien porque le tengo cariño, es bueno pero inmaduro", manifestó a Trome.