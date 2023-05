¡Saltará a la pantalla chica! Mark Vito será el nuevo jale de 'El Gran Chef Famosos'

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El renovado Mark Vito ha sido confirmado como el nuevo jale del programa televisivo 'El Gran Chef Famosos', según anunció el conductor José Peláez tras la renuncia de Jorge Henderson durante transmisión en vivo.

Luego de acaparar la atención del público al mostrar un notable cambio físico, el aún esposo de Keiko Fujimori decidió empezar a incursionar en el mundo de las redes sociales a través de distintas colaboraciones. Sus videos han recibido gran acogida por parte de los cibernautas, quienes suelen comentar lo gracioso que se ha convertido el padre de Kyara Villanella.

Con su gran popularidad, se convirtió en el candidato perfecto para ser el nuevo participante del reality de Latina. Así pues, el 'discípulo' de Fabio Agostini, mostrará sus habilidades para la cocina desde viernes 5 de mayo.

A través de una publicación en el perfil de Instagram del programa, el conductor José Peláez realizó una dinámica junto a Vito para dar a conocer la noticia. En el video se nota que el ahora deportista tiene facilidad para mostrarse ante cámaras y no duda en bromear un par de veces.

Mark Vitto en 'El Gran Chef Famosos'

La expareja de Keiko Fujimori, Mark Vito, será el nuevo participante del programa gastronómico que reta a las celebridades del medio nacional a enfrentarse en una competencia de gran nivel.

¿Es un reemplazo?

El ingreso de Mark Vito al programa de Latina se da luego de que en la tercera edición del recién estrenado espacio televisivo el periodista Jorge Henderson renunciara en vivo.

El carismático participante mencionó que su decisión se trataba de un tema de cansancio físico debido a la ajetreada jornada. No obstante, agradeció al canal y a Rayo en la Botella por haberle brindado la oportunidad.

"Siento que físicamente Rayo en la Botella, Latina, me ha dado muchísimo en el peor momento. Cuando todos se hundían en plena pandemia, (me pusieron como) jurado de 'Yo soy'. Estuve en el de 'Nueva generación', pero físicamente no puedo más. Estoy cansado, agotado", contó Henderson.

Asimismo, manifestó su intención de "pasarle la batuta" a las nuevas generaciones, pues reconoce su esfuerzo y predisposición para "darlo todo". Además, mencionó que la televisión no es un espacio tan fácil como parece, pues implicaría mucho empeño.

Con la llegada del nuevo integrante, las figuras mediáticas que integran el programa son: Milett Figueroa, Patricio Suárez Vértiz, Fiorella Rodríguez, Andrés Vilchez, Patricio Portocarrero, Korina Rivadeneira, Natalia Málaga, Ricardo Rondón, 'Nico' Ponce, Karina Calmet y Mark Vito.