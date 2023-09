Karla Tarazona fastidia a 'Tomate' Barraza por victimizarse ante Danuska Zapata y Vanessa López

Las recientes declaraciones de Carlos 'Tomate' Barraza acapararon las distitnas portadas de los medios de espectáculos sobre todo por referirse a su expareja Danuska Zapata. Tras ello, Karla Tarazona no dudó en referirse al músico con unas peculiares palabras.

En la última edición del programa 'Préndete', la conductora no tuvo reparos en dirigirse a Carlos 'Tomate' Barraza, quien hace algunos días brindó una entrevista al popular podcast 'Café con Chévez' del diario Trome. Y es que, durante la conversación, el cantante de salsa habló abiertamente de sus exparejas Danuska Zapata y Vanessa López.

Esta situación habría causado el fastidio de Karla Tarazona, quien tomó el papel de la 'Dra. Tarazona' para poder analizar lo dicho por Barraza, afirmando que quienes conocen al salsero saben que suele repetir la misma escena cada que tiene oportunidad.

"Me va a faltar tiempo (...) pero los que conocemos de mucho tiempo a Tomate y seguro me quitará el habla y tampoco me interesa, pero hay que ser transparentes. Es la misma historia, se repite, con la mamá de su hija Danuska Zapata, claro, relación que cuando su hija está grande cambió", dijo 'La Tarazona' durante su programa.

Asimismo, precisó que 'Tomate' debería dejar de hacerse la 'víctima' y tomar la decisión de ir a terapia junto a Vanessa López por el bienestar de la hija que tienen en común y todavía es muy pequeña.

"Vanessa no es mi hija, no me la han presentado, pero ya basta de hacernos las víctimas, de querer vender algo que no somos, acá lo que yo creo y considero es que ambos deberían ir a terapia como papás, para que aprendan a ser papás, hay una criatura que es pequeña. (...) Tus hijas están grandes, qué quieres, qué quieres mostrarle a tus hijas ahora", agregó la conductora.