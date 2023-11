Katia Palma arremete contra Johanna San Miguel: "Que dé gracias a 'Yo Soy' que la desenterró"

La actriz cómica, Katia Palma, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, tras no dudar en arremeter contra la conductora de 'Esto es Guerra, Johanna San Miguel, por las últimas burlas y comentarios que realizó en su contra. Ante ello decidió recordarle su pasado como jurado del reality 'Yo Soy'.

El pasado 9 de noviembre, Katia Palma sustituyó a la popular 'Queca' en la conducción de EEG y cuando llegó el momento de tomar nuevamente su puesto en el programa, Johanna insistió en que fue ella quien trajo de nuevo a la actriz al escenario del espectáculo nacional.

"El día que me hicieron la entrevista y me preguntaron sobre una persona que no me caía bien y mencioné a Katia Palma, desenterré a un muerto. ¿Quién hablaba de Katia Palma?", mencionó Johanna durante la emisión de EEG.

Asimismo, también trató de explicarle que tuvo algunos errores cuando la reemplazó y aprovechó el momento para darle a conocer los nombres de algunos participantes del programa de Pachacámac.

"No se llama 'Ornelia' ok, se llama Onelia, entonces no hiciste bien tu chamba. Número tres, juega Mario Irivarren y por favor, has un poquitito de lo que nos enseñan en el teatro para que puedas hablar un poquito más fluido y así mi querido Mario no pierde. Número cuatro, deja de robarle la ropa a María Pía Copello, por favor. Ten un estilo propio que lo tienes, no sé dónde, pero por ahí debe estar", expresó.