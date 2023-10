Magaly fulmina a Luciana Fuster por afirmar que 'Perú es una ciudad': "Me avergüenzan las tontas"

En el último programa de 'Magaly TV, La Firme', la reconocida presentadora Magaly Medina se dirigió a su audiencia para abordar un controvertido tema que había capturado la atención del público peruano. El motivo de su comentario fue el sorprendente error cometido por la modelo Luciana Fuster durante una entrevista previa al concurso 'Miss Grand', en la que afirmó que 'Perú es una ciudad'.

La conferencia previa al viaje de la influencer Luciana Fuster a Vietnam, donde representaría a Perú en el concurso 'Miss Grand', fue el escenario del error que se volvió viral en las redes sociales.

Luciana Fuster, visiblemente nerviosa, fue cuestionada sobre cómo promocionaría a Perú en el extranjero, pero su respuesta causó sorpresa. "Primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa. Es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo", declaró.

Este desliz lingüístico de la modelo generó una oleada de comentarios en las redes sociales, donde muchos expresaron su asombro y desconcierto ante la afirmación.

Comentarios como "Ya desde que dijo, 'primero que nada', perdimos. Se dice, en primer lugar", o "Perú no es una ciudad, es el país entero, el turismo es nuestro fuerte, tenemos una de las maravillas del mundo y mucho más", inundaron las plataformas digitales.

La conductora del programa 'Magaly TV, La Firme', con su característico toque de sarcasmo, también comentó sobre el lapsus de Luciana Fuster.

En medio de su frustración, Magaly Medina cuestionó por qué deben tolerarse este tipo de situaciones y lanzó críticas hacia Jessica Newton, insinuando que permitía tales incidentes a propósito para tener contenido para su programa.

Además, la polémica periodista expresó su vergüenza por aquellos que creen que la belleza es la única cualidad importante.

"Por qué tenemos que soportar eso, creo que (Jessica Newton) lo hace a propósito para tener de qué burlarnos. Acá no estoy para apoyar tonterías ni tontas... me avergüenzan las tontas, creen que su belleza es suficiente. La belleza es vacía, hueca, si no tienes cerebro", agregó Medina.