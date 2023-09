¿Magaly Medina volverá a la animación de eventos?: "Soy muy cara"

Magaly Medina es una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, pues durante más de dos décadas se ha mantenido vigente en la conducción de diversos programas; aunque en algún tiempo, también incursionó en la animación de eventos y ahora ha dejado abierta la posibilidad de retomar ese trabajo.

La periodista de espectáculos es muy conocida por su sarcasmo y humor negro a la hora de hacer comentarios, así como para hablar sobre ella misma y sus proyectos a futuro; es así que, durante una entrevista con Deysi Araujo, dijo que podría evaluar la posibilidad de amadrinar alguna celebración.

Ayer, Deysi se presentó en el set de "Magaly Tv, la firme" para hablar sobre su ampay con el futbolista Oswaldo Valenzuela y al finalizar la conversación, la exvedette tomó unos segundos para anunciar los eventos que tendría próximamente y al final, le comentó que Magaly que los organizadores que la contrataron, desean que la 'urraca' amadrine uno de sus eventos.

Ante esto, Magaly respondió de forma jocosa, diciendo que lo pensaría, pero resaltó que contratarla a ella es muy costoso y hasta se animó a mencionar a otras figuras televisivas que si hacen animaciones.

"(¿Cuándo vas a animar?) Yo soy cara, pero yo no animo pues, yo no soy Tula Rodríguez, ella es la que anima, yo no animo nada (...) El próximo año, este año tengo la agenda llena", dijo Magaly entre risas.