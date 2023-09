¿Maju Mantilla esperaba flores amarillas? Conductora revela si su esposo Gustavo Salcedo le entregó este detalle

La entrega de las populares flores amarillas se convirtió en tendencia el pasado jueves, 21 de septiembre, y las figuras de la farándula no fueron ajenas a este evento. Así que, Maju Mantilla fue consultada sobre si recibió este detalle por parte de su esposo Gustavo Salcedo.

En la más reciente edición del programa 'Arriba Mi Gente', la conductora y exreina de belleza se tomó unos minutos para referirse al famoso 21 de septiembre donde las parejas y amistades se regalan flores amarillas como muestra de alegría, amor, optimismo, fuerza, entre otros.

Durante la conversación con su compañero Fernando Díaz, la modelo manifestó que lamentablemente no fue una de las personas afortunadas en recibir el popular detalle.

Cabe precisar que, inmediatamente, sus demás compañeros conductores también comentaron que no recibieron sus respectivas flores amarillas.

En otro momento, la presentadora de televisión manifestó que, a pesar de no entender muy bien el contexto respecto a la entrega de flores amarillas, le hubiera gustado recibirlas ¿Indirectas para su esposo Gustavo Salcedo?

"Yo creí que solo era un Girasol porque no entendía el por qué. Es lindo que te regalen flores. Yo no entiendo, pero igual me gustaría recibirlas", dijo la la exmiss Perú durante su programa matutino.