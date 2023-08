Nicola Porcella debuta en la conducción de conocido programa de la TV mexicana "Hoy"

Las reconocidas figuras de la TV mexicana, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, le dieron la bienvenida a Nicola Porcella, quien estuvo debutando como conductor del sintonizado programa matutino "Hoy". El 'Novio de México' se mostró muy emocionada por esta nueva etapa de su vida.

El ex chico reality llegó al magazine matutino para comentar el alborotado recibimiento que tuvo en el aeropuerto de de la Ciudad de México, pues fueron miles de fans las que hicieron lo posible para tomrse una foto con él.

"Hoy me quedó todo el programa gracias por la invitación y me van a tener que aguantar", comentó en el programa de TV.

Seguido de eso, el ex 'capitán histórico' habló sobre varios temas, como su amistad con la influencer Wendy Guevara y sus metas en la televisión mexicana, pues en más de una oportunidad ha expresado su deseo de ser conductor de televisión en el país charro, así también, protagonizar una telenovela.

En otro momento del programa, el exparticipante de "La casa de los famosos" se metió a una piscina llena de pelotas y en medio de bromas, Nicola hizo fuertes revelaciones sobre uno de sus excompañeros del reality de convivencia.

Según Nicola, la vez que se desnudó junto a Sergio Mayer en "La casa de lo famosos", quedó sorprendido por el gran físico del actor.

La expareja de Reimond Manco brindó declaraciones a América Espectáculos y contó que tuvo un encuentro con Porcella durante su breve paso por Perú y en ese contexto, le preguntó sobre su futuro laboral.

Seguido de ello, la 'chica realidad' ase animó a revelar algunos detalles sobre el contrato de Nicola, además de resaltar la gran acogida que él ha tenido en el país de los tacos.

"Nueva vida por allá, ya tiene 3 años firmados, me han contado por ahí. No voy a decir nada más porque me van a decir que soy chismosa, pero me da gusto que le vaya bien, yo lo veo más tranquilo, bien reposado, ya ha tomado en cuenta que no tiene 20, se ha ganado el cariño de todos los mexicanos", agregó.