¿Paolo Hurtado tuvo relación clandestina con Jamila Dahabreh ? Modelo se pronuncia tras fuertes rumores

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Hurtado continúa en medio del ojo público. Esta vez, se trajeron al presente los rumores que involucraron al futbolista con la popular 'Chica Tulum' Jamila Dahabreh. Al respecto, ella decidió pronunciarse.

Jamila Dahabreh se pronuncia

En una de las más recientes ediciones de un conocido programa de espectáculos, Rosa Fuentes, la aún esposa del 'Caballito' Hurtado, deslizó la posibilidad de que el futbolista haya tenido un 'affaire' con Jamila Dahabreh.

Este hecho animó a que la modelo decidiera romper su silencio y declare sobre lo que habría ocurrido entre ella y el exjugador de Cienciano del Cusco.

En entrevista con 'El Popular', Dahabreh precisó que su persona no está dispuesta a entrar a shows mediáticos, por lo que no le importa lo que los demás puedan decir de ella.

Además, agregó que se encuentra enfocada en su trabajo debido a que es la única forma en la que puede salir adelante.

"Yo no estoy para shows, no entro en shows mediáticos. Que le digan lo que quieran, a mi no me interesa porque yo estoy en otra cosa; estoy trabajando duro, estoy saliendo adelante con mi trabajo", declaró la modelo al medio.

No quiere saber nada de Hurtado

Cabe precisar que, Jamilah manifestó que otros medios trataron de contactarla para preguntarle sobre lo que supuestamente habría tenido con Paolo Hurtado; sin embargo, ella ha preferido mantenerse al margen porque no desea 'entrar al show'.

"Me llamaron, pero yo no tengo nada que hablar de ese tema (de Paolo Hurtado), no tengo nada qué decir. Como te dije, no entro al show", precisó.

¿Qué dijo Rosa Fuentes?

Rosa Fuentes declaró para un conocido programa de espectáculos y sorprendió al mencionar a Jamilah Dahabreh, quien presuntamente habría tenido un romance clandestino con su aún esposo.

"Hay muchas cosas que pasan en la intimidad de la familia, pero que yo haya tolerado una infidelidad anterior de Paolo Hurtado, imposible. No sé si él tuvo algo o no con Jamila Dahabreh, habrá que preguntarle a ella. No solo la vincularon con la modelo o con la expolicía, si no con también mucha gente más", comentó la empresaria.

Cabe precisar que este hecho habría ocurrido mucho antes de que el futbolista peruano se involucrará con la ex miembro de la Policía Nacional, Jossmery Toledo.

Sin duda, Paolo Hurtado continuará en medio del ojo público a pesar de que Jamila Dahabreh haya intentado negar un posible romance entre ellos.