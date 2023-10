¡Pónganle cero! Tilsa Lozano patina en 'El Gran Chef Famosos' y confunde preparación: "¿Vamos a cocinar rata?"

La cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos' empieza a mostrar las primeras sorpresas. En esta ocasión, Tilsa Lozano pensó que iba a cocinar una rata tras conocer cuál era el segundo platillo de la noche.

En la última edición del reality de cocina, 6 participantes sentenciados se reunieron para lograr sobrevivir y pasar al siguiente nivel de la competencia. Por ello, trataron de prestar toda la atención posible para recrear la receta de conos de pizza, un platillo que no fue probado antes por ninguno de ellos.

Natalia Salas, quien reemplaza al conductor José Peláez, no dudó en acercarse a cada barra de cocina y ver el avance de cada participante, así como conocer más de ellos en el ámbito personal y profesional.

Varios de ellos se encontraban nerviosos y tuvieron inconvenientes en sus preparaciones. Cuando el jurado se acercó, vieron que algunos mejoraron sus presentaciones, pero Renato Rossini Jr. no recibió los mejores comentarios debido a que el corte de sus verduras era muy grueso.

Uno de los momentos más cómicos de la noche fue en la preparación del segundo platillo. El jurado Giacomo Bocchio fue el encargado de dictar a los participantes el nombre de este famoso plato.

Las caras de los participantes mostraron cierto temor, sin embargo, fue Tilsa Lozano quién, fiel a su estilo, decidió preguntar sobre la proteína principal de esta comida francesa.

Tras dicho comentario, todos sus compañeros y los jurados no pudieron contener la risa, en especial Nelly Rossinelli, quien intentó disimular su carcajada mirando hacia otro lado.

"Rattaoille que buena. Es un plato que yo jamás he preparado en mi vida pero sé que tiene vegetales, no como Tilsa que pensó que íbamos a preparar una rata, no te pases pues Tilsa", expresó Saskia Bernaola en el confesionario.