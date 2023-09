"¿Quieres ser mi novia?": El emotivo de reencuentro de Wedy Guevara y Nicola Porcella en México

Ha pasado casi un mes desde que Wendy Guevara se convirtió en la ganadora absoluta de "La casa de los famosos", dejando en segundo lugar a Nicola Porcella; ahora, la conocida pareja se reencontró en un emotivo show en Nuevo Laredo, México.

El encuentro se dio ayer 17 de septiembre, en un show que ambos brindaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas; sin embargo, la influencer ya había dado pistas de este suceso en días anteriores mediane sus redes sociales.

"Dejen que lo vea el domingo y lo voy hasta a besar y me voy a grabar besándolo para que se ataquen bien feo, todas las que andan de arrastradas con Nico, van a ver perras. van a ver. Ya mero nos juntamos los del 'Team infierno', no puedo decirles porque todavía no me dejan decir, pero va a hacer algo muy bonito" anunciaba hace días mediante sus redes.