¡Rompe en llanto! Milett Figueroa revela que no la está pasando bien en Argentina

Tal parece que, a pesar de su gran fama en 'Bailando', Milett Figueroa no estaría pasándola tan bien. Esto, debido a que en una reciente entrevista la modelo rompió en llanto al revelar que extraña algunas situaciones vividas en Perú.

En la más reciente edición del conocido programa argentino 'LAM', Milett Figueroa apareció como una de las invitadas y los conductores no dudaron en hacerle distintas preguntas sobre su participación en el reality de Marcelo Tinelli; sin embargo, llamó la atención al mostrarse conmovida luego de que le mencionaran a su familia.

Al respecto, la modelo manifestó entre sollozos que extraña muchísimo a su hermana Maia, quien actualmente se encuentra en Perú.

En esa misma línea, confesó que le gustaría formar un grupo de amigas con quien hablar de los distintas circunstancias que viene afrontando en el reality argentino 'Bailando'.

"Me emociona porque en Perú tengo mi grupo de amigas, puedo llamar, comentarles lo que está pasando, contarles como me siento y aquí, conozco mucha gente. No digo que estoy buscando amigas, pero genuinamente me gustaría tener un grupo de amigas, una contención", añadió la excompetidora de 'Esto Es Guerra'.