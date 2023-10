¿Sheyla Rojas se burla del llanto de Alejandra Baigorria? Modelo la imita en TikTok

Durante un enlace para 'Mande Quien Mande', Alejandra Baigorria no pudo contenerse y rompió en llanto tras sentirse juzgada por la compra del lujoso departamento donde actualmente vive con Said Palao. Al respecto, Sheyla Rojas causó polémica al imitar en TikTok a su colega.

En redes sociales, precisamente en TikTok, se viralizó el audio donde Alejandra Baigorria llora al defender a su actual pareja Said Palao. Al respecto, la modelo Sheyla Rojas causó sorpresa al usar ese mismo fondo musical para compartir un video en la plataforma china ¿Quería burlarse de Alejandra?

En conversación con María Pía Copello, la empresaria Alejandra Baigorria manifestó que se siente fastidiada por las críticas que recibe Said. Esto, luego de que Magaly Medina revele en su programa que fue la rubia, quien puso en aval a su empresa para poder adquirir un préstamo de casi 2 millones de soles que habrían sido utilizados en la compra de dicho inmueble.

Ante ello, la participante de 'Esto Es Guerra' expresó que su pareja es una gran persona y que nadie tiene derecho a meterse en su relación porque ella es feliz estando con él.

"Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad", dijo en un inicio.