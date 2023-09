'Tomate' Barraza acudió con policías a casa de Vanessa López para llevarse a su hija: "Esto es maltrato"

El cantante de salsa, Carlos 'Tomate' Barraza, se acercó junto a dos policías a la casa de su exesposa, Vanessa López, para exigir que se le entregue a su menor hija tal y como lo ordena la conciliación que firmaron.

Cuando parecía que los problemas entre 'Tomate' Barraza y Vanessa López habían terminado, un nuevo incidente pone en evidencia la falta de comunicación entre el exmatrimonio.

Mediante sus redes sociales, la modelo publicó una captura de pantalla de la conversación entre ella y su expareja. Vanessa le dice a Carlos que la menor aún estaba dormida y que le diera 30 minutos más para que se la entregue.

En el siguiente clip de su 'historia' de Instagram, Vanessa muestra que en la puerta de su casa se encuentra 'Tomate' vestido de negro y con una expresión seria. Asimismo, un efectivo de la Policía Nacional del Perú estaría haciendo el intermediario para que se haga entrega de la niña a su padre.

"Me dijo ok correcto. Es un tema que mi hija no quería levantarse a las 8 am y tenía que darle desayuno y alistarla para entregársela como siempre lo he hecho. Y esto es un maltrato psicológico para mi y mi hija viniendo con policías, cuando yo nunca le he prohibido que se la lleve", escribió la modelo.