Carlos 'Tomate' Barraza volvió a ver a su hija con Vanessa López luego de tres meses

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de un acuerdo con su expareja Vanessa López, Carlos 'Tomate' Barraza pudo al fin ver a su hija. Esto fue comunicado a través de un enlace en vivo durante el programa de ''Magaly TV: La Firme'' el pasado miércoles 10 de mayo.

Antes de esta situación, Vanessa López acusó a Barraza en televisión nacional, de no ver a su hija desde enero, afirmando que si no lo hacía es porque él no quería, mientras que el salsero manifestó que no podía acercarse a la casa de su menor hija es por un tema legal que aún mantenía con la modelo e influencer.

Hemos llegado a buen puerto

El cantante explicó a Magaly Medina que la situación con Vanessa López ya había sido conversada, por lo que luego de casi cuatro meses, 'Tomate' logró ver a su hija.

''Bien, ahora si te puedo decir que estoy bien. Luego de haber conversando con Vanessa por espacio de más de una hora y 45 minutos. Hemos llegado a buen puerto, ha sido una conversación bastante buena. Hemos llegado al punto, que es el bienestar de nuestra criatura'', explicó el cantante a Magaly Medina.

Vanessa afirmó conversación con 'Tomate'

Aunque Vanessa López no se enlazó EN VIVO con el programa de la 'Urraca', decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para afirmar que si conversó con el padre de su hija, 'Tomate Barraza' asegurando que no dejará que su hija crezca sin un padre al lado.

"Paso por aquí para decirles que ya hablé con Carlos, hemos quedado por el bien de mi hija. Si yo salí a decir lo que dije fue porque se me estaba dejando como mala madre y eso no lo voy a permitir", comenzó diciendo en sus historias de Instragam.

Además, alegó que ella creció con sus padres juntos, por lo que no le gustaría que su pequeña hija no corra con la misma suerte.

"Yo crecí con papá y mamá juntos, y obvio quiero que Emiliana también tenga a sus papás, no me gustaría que me hija crezca así... Pero bueno, a veces hay que tragarse el orgullo por nuestros hijos", expresó en su historia.

Sin embargo, minutos después de haber publicado eso, la influencer optó por borrar dicho vídeo de sus redes sociales.

Recordemos que la pareja terminó su relación durante el año 2018, después de muchas idas y venidas, además de acusaciones de infidelidad por parte de la modelo hacia el cantante.