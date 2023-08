'Tomate' Barraza denuncia que Vanessa López le pide 200 soles para poder ver a su hija

Después de protagonizar una fuerte pelea fuera de la casa de Vanessa López, Carlos 'Tomate' Barraza denunció de forma pública que la influencer le pide 200 soles para que pueda ver a la hija que ambos tienen en común.

El cantante de salsa se presentó en el programa "Amor y fuego", donde denunció que su expareja Vanessa López no lo deja ver a su hija porque le pide el pago de 200 soles por concepto del pago de la nana de la menor.

En el video que Carlos Barraza difundió en el programa que conduce Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, se puede escuchar que Vanessa López encara a 'Tomate' por no haber visitado a su hija los días anteriores.

"¿No vas a pagar la nana? (Tomate: no) Tienes que pagar la nana, ya que no has venido y no has cumplido con lo que dice tu conciliación", se escucha decir a Vanessa.