¿Tula Rodríguez le guarda cariño a 'Chiquito' Flores? Esto dijo la expresentadora de televisión

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez se encuentra alejada de la televisión y enfocada en la crianza de su menor hija Valentina; sin embargo, en una reciente entrevista con una conocida podcaster, la expresentadora de televisión decidió hablar abiertamente de sus sentimientos e incluso recordó a su expareja Juan 'Chiquito' Flores.

Tula habla de su relación con 'Chiquito' Flores

En una reciente entrevista con el podcast 'Café con La Chévez', la popular 'Peludita' decidió sincerarse y hablar de su pasada relación con el exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores.

Al respecto, la ahora influencer rememoró con mucho cariño el romance que tuvo con el exarquero de Universitario, alegando que no se arrepiente de todo lo vivido a su lado pues, gracias a ello, pudo convertirse en la mujer que es ahora. Además, reveló que por casualidades de la vida se volvieron a reencontrar aunque no quiso dar más detalles de ese momento.

"Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy. No voy a hablar, pero hace no mucho por casualidades de la vida nos hemos encontrado", reveló la expareja del fallecido Javier Carmona.

Cabe precisar que, años atrás, 'Chiquito' fue entrevistado por el desaparecido programa 'Amor, Amor, Amor' y reveló que durante su relación con Tula Rodríguez, pese al gran tiempo que tenían juntos, mantenía, a la par y en clandestinidad, una relación con la exvedette Maribel.

"Yo estuve con Tula casi cuatro años, pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. (...) Sé que en mi vida no he tenido excesos, pero sí he tenido chicas bonitas que han estado en el ambiente", manifestó el exdeportista.

Tula llora al recordar a Javier Carmona

Durante la entrevista, uno de los momentos más emotivos fue cuando la exvedette no pudo evitar romper en llanto al recordar a su exesposo y padre de su única hija, Javier Carmona, quien falleció hace varios años tras una complicada enfermedad.

"Cuando yo he dicho 'te amo' a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento de haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir", dijo con emoción.

Sin duda, Tula Rodríguez vivió duros momentos que no pudo evitar recordar como su pasada relación con 'Chiquito' Flores, a quien agradece por haberla convertido en la mujer que es ahora.