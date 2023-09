(VIDEO) ¡Lo dijo! Alfredo Benavides confesó su amor por Gabriela Serpa en 'La Casa de Magaly'

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Alfredo Benavides provocó el suspiro de todos los presentes al confesar su amor por su amiga y copañera de trabajo, Gabriela Serpa.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes realizaron una noche de dinámicas y diversión, por lo que instalaron un micrófono para jugar el famoso "no soporto" al aire libre.

Posteriormente, ingresó el cantante 'JP El Chamaco' para armar la fiesta y que 'La Uchulú', Patricio Suárez Vértiz, Samahara Lobatón, Vanessa López, Gabriela Serpa, Carlos Cacho, Shirley Cherres, entre otros famosos pasen un buen momento.

Como se recuerda, hace algunos meses Alfredo Benavides y Gabriela Serpa empezaron a protagonizar ciertos coqueteos, pese a que el actor cómico confesó su gusto por la bailarina, ambos no llegaron a concretar ninguna relación más allá de lo amical.

Sin embargo, y pese a que ya oficializó a su 'chibolo' como su pareja, el popular 'Niño Alfredito' no olvida a Gabriela Serpa y se lo demostró en el último episodio del reality de Magaly Medina. Todo transcurrió cuando la influencer le consultó al hermano de Jorge Benavides quien de las integrantes del reality le gustaba.

"Ya Alfredo, ¿quién te gusta? ¿Fiorella Retiz o Vanessa López?", preguntó Gabriela Serpa. Esto motivó la rápida respuesta del actor cómico, quien sorprendió a la modelo. "¿Y por qué no te pones tú en esa lista?", le contestó.

Tras una serie de comentarios, la hermana de Claudia Serpa aceptó ponerse en la lista de candidatas y Benavides no perdió la oportunidad para confesarle su amor.

"Tú, me gustas tú. ¿No se me nota que me gustas?", contestó el actor cómico.