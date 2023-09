¿Ya fue Bryan Torres? Samahara Lobatón revela por qué habría terminado su relación con el salsero

Hace algunas semanas, Bryan Torres dio a conocer, mediante un comunicado, que terminó su relación con Samahara Lobatón, quien recientemente se presentó en el programa 'América Hoy' para contar cuál fue el verdadero motivo de la polémica ruptura.

En la más reciente edición del magazine matutino, la influencer llegó como invitada para participar del segmento 'El Exorcismo' y responder una serie de preguntas en torno a su vida privada. Es así que, entre una de las tantas interrogantes, los conductores le consultaron acerca del motivo por el que Bryan Torres decidió anunciar el fin de su romance y luego una presunta reconciliación, insinuando que habría sido por celos.

Al respecto, la segunda engreída de Melissa Klug se mostró bastante decidida a no mencionar nada sobre el tema, asegurando que su relación ya había sido bastante expuesta.

Sin embargo, tras la insistencia de los conductores, la influencer manifestó que ella no era celosa, sino que siempre le tocaban hombres así. Esto, dejaría entrever que uno de los motivos por el que terminaron fue por una presunta escena de celos.

"En realidad yo no soy celosa, no sé por qué me tocan hombres tan celosos", afirmó la hija de Abel Lobatón.

Ante ello, fue consultada si es que retomó su relación con Bryan Torres, optando finalmente por el silencio y no negar una posible reconciliación.

Durante el segmento 'El exorcismo de Samahara Lobatón', la joven respondió a la pregunta: '¿Es cierto que casi te dio un infarto al ver a Youna besándose con otra chica?', asegurando que su relación terminó hace bastante tiempo y que al contrario le deseaba lo mejor al padre de su pequeña hija.

"No me dio un infarto (...) mi relación terminó hace bastante tiempo, nosotros hemos terminado en abril (...) no sentí nada, a parte también yo he hecho mi vida. (...) Le deseo lo mejor, que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace", dijo la hija de la 'Blanca de Chucuito'.