Yaco Eskenazi comparte su 'experiencia' con extraterrestres: "Apareció debajo de la cama de mi hijo"

Luego de que en el Congreso de México se presentaran supuestas 'momias extraterrestres' que se habrían encontrado en Nazca, la cuestión de si existe vida más allá de la Tierra ha vuelto a adquirir relevancia. El programa de televisión 'Estás en Todas' preparó un informe especial para ahondar en este tema. Además, los presentadores de este espacio, Yaco Eskenazi y 'Choca' Mandros, compartieron sus opiniones sobre esta polémica.

En contraste, 'Choca' Mandros se mostró más moderado en su opinión y subrayó la importancia de respetar las creencias de aquellos que no comparten la idea de la vida extraterrestre, especialmente debido a sus convicciones religiosas.

Enseguida, el exintegrante de 'Esto es Guerra' interrumpió a su colega para destacar que existen reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados que datan de miles de años atrás, incluso aventurándose a plantear una posible relación con las pirámides de Egipto.

'Choca' Mandros no dejó pasar la oportunidad de recordar que no siempre la información que circula en las redes sociales es verídica, por lo que es crucial investigar con cautela sobre este tema. Luego, le planteó a Yaco Eskenazi si alguna vez había tenido alguna experiencia con seres extraterrestres.

La respuesta de Yaco dejó sorprendido al también productor de televisión. Comenzó diciendo que no estaba seguro de si se trataba de un sueño, ya que todo lo que experimentó en ese momento le pareció extremadamente real.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que Yaco Eskenazi describió que se sentía plenamente consciente en ese momento, al punto de poder comunicarse con un agente de la NASA al que solicitó ayuda para detener el supuesto análisis al que estaba siendo sometido en ese instante.

"Lo más sorprendente es que en mi estado de consciencia sentía que me estaba comunicando con un agente de la NASA, y le pedía que por favor detuviera lo que estaban haciendo, que tenía miedo. Él me decía 'no te preocupes, no pasa nada, solo están investigándote, va a terminar pronto, pero no te muevas, no los asustes, no intentes despertar, porque si los asustas, podrías no despertarte...' Dejando de lado las bromas, experimenté todo esto", dijo.