¿Yaco Eskenazi perdonaría infidelidad de Natalie Vértiz? El conductor se sincera por primera vez

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son considerados una de las parejas más estables de la farándula peruana. Debido a ello, el exfutbolista no dudó en revelar si perdonaría una infidelidad de su esposa. Esto, tras la insistencia de sus miles de fanáticos, quienes suelen hacerle esa consulta.

En la más reciente edición del programa sabatino 'Estas En Todas', el conductor tuvo una amena conversación con el cantante peruano Toño Centella, quien reveló haber perdonado una infidelidad a su expareja.

Al respecto, Yaco señaló que a él muchísimas veces le han preguntado si perdonaría una infidelidad por parte de su esposa Natalie Vértiz, afirmando que lo haría porque la ama, pero no sabe de qué manera se tornaría la relación después.

Como se recuerda, el exfutbolista mantiene una larga y estable relación con la exreina de belleza Natalie Vértiz, con quien lleva varios años de casado y tiene dos hijos.

Todo sucedió durante la participación del exguerrero en 'América hoy' en enlace con 'América noticias', donde Ethel destacó que le parece impresionante que Federico Salazar le tome fotos a Verónica Linares a las 4:30 de la madrugada.

En ese contexto, Yaco hizo una intervención para decir que a él no le gusta tomarle fotos a Natalie porque ella lo obliga, esto fue avalado por Verónica Linares quien dijo "Natalie lo obliga".

"Me dice 'mira amor, agarra aquí, no te muevas, quédate quieto' (procede a posar para la cámara) '¡No! ¿Qué has hecho?, te has movido'. Es una humillación cada vez que tomo una foto", expresó en son de broma.