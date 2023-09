Youna lamenta no poder convivir con su hija y revela porqué se fue a Estados Unidos: "Es difícil"

Hace algunos meses, Youna y Samahara Lobatón terminaron definitivamente su relación y tras esto, la influencer decidió volver de Estados Unidos junto a la hija de ambos, Xianna. Ahora, el barbero ha lamentando no poder convivir con su pequeña, pues comunicó mediante sus redes que la extraña mucho y solo la puede ver por fotos.

El barbero ha estado en el ojo de la tormenta los últimos meses por su pelea pública con Samahara Lobatón, pues la acusó de haberle sido infiel mientras convivían en Estados Unidos y cuando él se enteró de la traición, la influencer tomó la radical decisión de regresar a Perú junto a su hija para iniciar una nueva vida.

Sin embargo, Youna parece estar muy afectado por estar lejos de su pequeña, pues usó sus redes sociales para expresar lo mucho que extraña pasar tiempo con su pequeña y además, reveló que se fue del país para que su hija tenga un mejor futuro.

Youna extraña a su hija

En seguida, expreso que le han prohibido verla y solo puede hacer por fotos que le envían otras personas, lo cual le duele porque se esfuerza por ser un buen padre.

"Me toca verte solo por fotos de terceras personas porque me prohíben de todas las maneras verte y peor aún intentan cambiar el amor que me tienes que me lo gané día a día desde que naciste esforzándome en ser el mejor padre ante tus ojos", agregó.