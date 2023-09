Youna lanza misil contra Samahara Lobatón por alejarlo de su hija: "Creen que eres buena madre"

¡La destruyó! Youna no aguantó más y lanzó fuertes acusaciones contra la madre de su hija, Samahara Lobatón, mediante redes sociales. Según comentó mediante sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug le ha cortado toda comunicación con su pequeña desde hace más de una semana.

Es sabida la mala relación que los padres de Xianna llevan, pues el barbero la ha acusado en más de una oportunidad de haberlo engañado cuando convivían en Estados Unidos para luego volver a Perú, dejándolo sin la posibilidad de compartir con su hija durante sus primeros años de vida.

En ese sentido, el barbero hizo una denuncia pública afirmando que no puede ver a su hija hace más de una semana, además, acusó a la hija de Melissa Klug de manipular a Xianna para ponerla en su contra.

"Hoy no es un buen día, ya va más de una semana que quiero verte y lastimosamente no estamos cerca para que se haga justicia. Todo el daño que nos hacen intentando alejarnos de todas las maneras posibles cortándonos la comunicación y manipulándote para que me odies", denunció Youna.

Youna destruye a Samahara

En una tercera historia de Instagram, el barbero expresó su completo rechazo contra Samahara y prometió que próximamente vendría a Perú para llevarse a su su primogénita.

"No entiendo cuánto daño más le pueden hacer a mi hija y todos los canales creyéndole que es una buena madre. Si me preguntan por qué no voy a solucionarlo, no puedo salir del país. Dios quiera que menos de 3 meses me llegue el documento que me permite regresar para poder traerte a vivir conmiso, mi amor", concluyó.