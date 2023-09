Gobernador regional de Áncash y congresista Elias Varas protagonizan discusión en Chimbote

El gobernador regional de 聲cash, Koki Noriega Britto y el congresista de Per Bicentenario, El燰s Varas Mel幯dez, protagonizaron un incidente en la Segunda Audiencia de Rendici鏮 de Cuentas 2023, en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en el departamento de 聲cash.

En dicha actividad, el legislador ancashino puso en tela de juicio el trabajo de la m嫞ima autoridad de 聲cash, debido a su baja ejecuci鏮 presupuestal y por mantener al gerente de la Subregi鏮 Pac璗ico tambi幯 en el cargo de gerente de Chinecas, el se隳r Juan Bustamante.

Tras ello, Koki Noriega le increp al legislador la baja popularidad de los congresistas y que algunos de ellos, son llamados "mochasueldos" por exigir un gran porcentaje de sus sueldos a sus trabajadores.

Ello y los insultos de la port嫢il del gobernador regional, hicieron que el parlamentario se retire de la actividad.

"Yo vengo a fiscalizando la regi鏮 聲cash. Muchos no han podido ir a Yungay, Caraz, Carhuaz, Pallasca y Cabana, lamentablemente veo lo abandonado que est. Yo no vengo a bailar la misma msica con 幨. 匜 tiene que mejorar en su gesti鏮. Yo puedo entender que es su primer a隳. Debe seleccionar buen recurso humano para hacer un equipo de gesti鏮 efectivo y que se coloque a gente con capacidad en los cargos", dijo el parlamentario ancashino, El燰s Varas, a su salida del evento.

Un equipo de Exitosa Chimbote convers con la m嫞ima autoridad de 聲cash, Koki Noriega, quien mencion que el congresista busca generar esc嫕dalo.

"Pido que el congresista recapacite. No podemos estar en divisionismo pues no es bueno para 聲cash. S tambi幯 exigi廨amos resultados de los congresistas, habr燰 un fastidio por parte de la poblaci鏮. Vemos la mala imagen que tiene el Congreso, con que moral puede venir el parlamentario a marcar pautas. Algunos parlamentario buscan inter廥 pol癃icos y no est嫕 con su poblaci鏮. Los legisladores constantemente general esc嫕dalo, acabamos de ver como el legislador busca generar pol幦ica, piensa que est en el Parlamento pero lo que necesitamos en una sociedad en paz y con trabajo " ,declar a nuestro medio Koki Noriega.