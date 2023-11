¡Inédito! Delincuente finge ser víctima de secuestro para no ser capturado por la Policía en Pucallpa

Un inédito caso de inseguridad ciudadana ha causado sorpresa en Pucallpa, donde un delincuente tomó una inesperada medida para evitar ser capturado por la Policía Nacional del Perú. Y es que, tras verse acorralado por las autoridades, fingió ser víctima de un secuestro.

Los hechos tuvieron lugar en un hospedaje de Nuevo San Juan, donde el hoy detenido, identificado como Jairo Mendoza Arista, se encontraba junto a un hombre que había secuestrado y por el que pedía hasta 13 mil soles para su liberación.

Allí, el mencionado criminal fue encontrado luego de que, supuestamente, haya sido drogado con somníferos. De hecho, fue retirado del lugar en una camilla por los agentes de la PNP ya que aún no lograba recuperarse de los presuntos efectos de dichas sustancias.

Por su parte, el hombre que había sido víctima del preocupante índice de secuestros en nuestro país fue hallado por la Policía en el mismo lugar.

Además, las imágenes de los hechos muestran que estaba tendido en el suelo y maniatado de brazos y piernas para que no pudiera moverse mientras los autores del crimen esperaban el depósito de la exorbitante cifra para liberarlo.

No obstante, el accionar de Jairo Mendoza Arista, delincuente que fingió haber sido secuestrado para no ser detenido, fue frustrado por los agentes del orden, quienes también lograron dar con el paradero de sus cómplices. Ahora, los mencionados malhechores han sido puestos a disposición de las autoridades.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que un delincuente intenta todos los caminos para evitar caer en manos de la justicia. Y es que, así como este hombre se hizo pasar como una persona secuestrada en Pucallpa, un hecho similar ocurrió en Cercado de Lima.

Allí, un ladrón tuvo una inédita justificación para su accionar delictivo al ser intervenido por la PNP. Y es que, en dicho caso, aseguró que actuaba así por "el diablo le susurraba".