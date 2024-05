Pedro Castillo niega haber dado golpe de Estado y pide anular acusación por rebelión: "Solo leí un documento"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, negó haber cometido un golpe de Estado durante su mandato, por lo que exigió que se anule la acusación por conspiración y rebelión en su contra. Según indicó "no cometió delito" alguno cuando anunció el cierre del Congreso de la República y de otras instituciones en un mensaje televisado.

Durante una nueva audiencia del Poder Judicial (PJ), el exparlamentario señaló que se le tilda de "golpista" sin motivo alguno, por lo que cuestionó al Ministerio Público (MP) sobre el golpe de Estado.

De tal modo, se conoció que la defensa legal de Castillo Terrones volvió a plantear un nuevo recurso que busca anular la acusación por la ruptura del orden constitucional en diciembre de 2022.

Cabe mencionar que, el exjefe de Estado indicó que, en los últimos meses, la Fiscalía de la Nación se ha basado en lo que informan los medios de comunicación, minimizando las acusaciones en su contra, que han sido reveladas en algunos reportajes periodísticos.

"Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado (...) No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?", señaló Castillo en su intervención.