Piura: Denuncian a trabajador de Municipalidad de Pacaipampa de darse a la fuga tras presunto atropello

Un ciudadano denunció haber sido atropellado por una camioneta propiedad de la Municipalidad de Pacaipampa, vehículo que se habría dado a la fuga tras el accidente.

Los hechos se habrían suscitados el pasado 3 de agosto, alrededor de las 7:45 de la noche, dejando a la víctima con serias heridas en la pierna izquierda y golpes en la cabeza.

La víctima, identificada como Andrés Millones, reveló que se dirigía hacia su domicilio en su motocicleta cuando fue impactado por una camioneta gris con placas correspondientes a la municipalidad distrital de Pacaipampa.

El conductor de la camioneta, aparentemente en estado de ebriedad, no solo se habría negado a brindar ayuda, sino que huyó de la escena, dejando a Millones abandonado y ensangrentado.

El afectado grabó parte del incidente en video, capturando al conductor y la placa del vehículo.

"Yo me acerco y lo comienzo a grabar. Apestaba a licor, olía bastante a cerveza. Le grabo la placa, pero cuando me estoy dando la vuelta para poder increparlo, el señor vuelve a darse a la fuga y se va", declaró para nuestro medio.

Millones contó que de inmediato acudió la comisaría más cercana, desde donde fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. El mismo día, presentó una denuncia en la Comisaria Los Algarrobos.

El hombre describió el dolor y la angustia que sufrió tras el accidente, destacando la actitud irresponsable del conductor y la necesidad de que se haga justicia.

"Yo recurro a los policías para que me auxilien y cuando el policía me estaba apoyando me dijo 'mejor te vamos a llevarte a que te vean'. Me conducen a sacarme mi dosaje etílico y me auxilian en la clínica Miraflores", manifestó.