Trujillo: alumno amenaza con cuchillo a compañero dentro de colegio en El Porvenir

La violencia no solo ocurre en las calles sino también en los colegios de Trujillo. Un padre de familia denunció, a través de Exitosa, que su menor hijo sufrió una amenaza por parte de un compañero que tenía en su poder un cuchillo al interior de la institución educativa Francisco Lizarzaburu, en el distrito de El Porvenir.

Conforme la denuncia realizada en Exitosa Trujillo, el padre de familia detalló que su hijo fue amenazado mientras llevaban el curso de Educación para el Trabajo.

"A mi hijo lo han amenazado de muerte, le han puesto un cuchillo en el cuello. Ese niño que ha atentado contra mi hijo, no sé si es la primera vez que lo hace. Mi hijo me cuenta que el compañero le ha puesto el cuchillo en el cuello como queriendo matarlo. Y si se la va la mano y le corta la yugular, ¿quién responde?", reveló el papá del adolescente.

El padre de familia lamentó que, en los colegios, hoy en día no se les enseñe el respeto entre los estudiantes y se permita la violencia.

"Esas cosas no deben suceder en el colegio. Los niños vienen a estudiar, no a saber de delincuencia. Nosotros no queremos delincuentes, sino que estudien y sean mejores más adelante. Estamos esperando que esto se solucione, sino tendremos que intervenir con las autoridades", agregó.