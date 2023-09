Trujillo: piden a la Policía que cambie de estrategia porque no hay resultados ante la criminalidad

Los altos índices de criminalidad en Trujillo continúan en la mira de las autoridades quienes critican duramente la acción policial que, para muchos, no da resultados.

En declaraciones a Exitosa, el alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, pidió a la Policía Nacional del Perú que se cambie de estrategia porque no se observan resultados ante el incremento de delitos.

La autoridad criticó que, desde la Policía Nacional, los jefes de las áreas especializadas, como inteligencia u homicidio, no participen en las reuniones regionales, provinciales o distritales de Seguridad Ciudadana.

"Que no se diga que solamente la inteligencia o la investigación criminal funcionan para el post delito, sino para el pre. Entonces, esa modificatoria le estamos pidiendo al ministro del Interior, Vicente Romero, para cambiar esta dinámica que no está funcionando", agregó.

Por otro lado, el alcalde del distrito de Víctor Larco criticó la estrategia policial que se aplica en la región La Libertad.

"Le estamos pidiendo a la Policía que cambie la estrategia que se está implementando porque no está dando efecto. Por eso quiero que los comités de Seguridad Ciudadana, lo conformen también policías especializados en investigación criminal. Pero veo que la Policía no accede a esta petición que vengo clamando", exhortó Clement.

Asimismo, el burgomaestre manifestó que se debe evitar que los policías resguarden los encuentros deportivos y se les compre el día de franco a los agentes.

"Se le planteó al ministro Romero que no permita que los policías brinden seguridad a los estadios de fútbol, que sean los propios equipos quienes contraten a su personal de seguridad, porque no pueden saturar el recurso público de esa manera. Le hemos planteado que los agentes no presten servicio a las agencias bancarias. Que no nos digan que no hay solución, al menos que se apliquen y veamos qué tal nos va", finalizó.