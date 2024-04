¡No se guardó nada! Carlos Zambrano arremete contra Darío Benedetto por pelea en Boca Juniors

El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, arremetió contra Darío Benedetto al recordar la pelea que tuvieron en agosto del 2022 en Boca Juniors.

En la última edición del programa Enfocados, que es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Kaiser' calificó de "traicionero" el golpe que recibió del delantero argentino y aseguró que se quedó "con la espina". Sin embargo, luego reveló que el 'Pipa' le pidió disculpas llorando.

"Perdí, primera vez que perdí. Pero así me pegues, yo voy para adelante. Fue a traición, sinceramente lo dije, se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina. Eso se resuelve calentito, yo quería resolverlo, sí, pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando", explicó.

Asimismo, Zambrano indicó que todo ocurrió cuando se dirigían a los vestuarios en el entretiempo del partido ante Racing y aseguró que sus compañeros los tuvieron que separar.

"Y en el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina", agregó

En diálogo FUTMAX League, el 'León' señaló que el Jorge Fossati junto a su preparador físico hablaron con su persona. Con ello, el estratega del 'Equipo de todos' evidenciaría su intención de llevarlo a la Copa América Estados Unidos 2024, a desarrollarse en junio próximo en territorio norteamericano.

Pese a lo comunicado, Zambrano puntualizó que su propiedad es el conjunto 'blanquiazul'. Y es que, según indicó, la reincorporación a la 'Blanquirroja' "se da poco a poco".

Asimismo, el 'Kaiser' aseguró que respetará la decisión de Fossati en cualquier caso.

"Yo quisiera estar en la selección, siempre he estado gracias a Dios. Si me toca estar o no, siempre estaré apoyando, me siento como un peruano hincha de la selección. Si me toca estar, me mataré nuevamente por mi país", sentenció.