Capturan a delincuente, alias 'Pepe', que enganó a tres menores de edad para quitarle sus celulares

Un delincuente de celulares, a menores de edad fue detenido esta mañana, luego de un arduo trabajo de inteligencia. La captura de alias 'Pepe' se dio cuando se encontraba en el centro comercial Las Malvinas en el Centro de Lima.

Hace poco más de un mes, Jairo Marvin Montalván Caicedo (46) robó sus celulares a tres menores de edad de 13,14 y 15 años, a quienes con engaños los llevó desde el distrito de Lince hasta La Victoria.

Luego de un importante trabajo de Inteligencia Policial fue intervenido en el concurrido centro comercial 'Las Malvinas', ubicado en el centro de la ciudad cuando pretendia vender nuevos celulares robadosa otros ciudadanos.

En el momento de la intervención se hallaron dos equipos de procedencia ilícita, una tarjeta de crédito, entre otros objetos de valor.

Cabe precisar que Montalván Caicedo cuenta con antecedentes de tipo policial desde hace varios años: 2016, 2017, 2019, 2023 por delitos hurto agravado de celulares.

Una de las progenitoras de los niños afectados por el robo de sus equipos celulares manifestó para las cámaras de 24 horas que se presentará el día de mañana desde muy temprano en la Fiscalía con el objetivo que se tomen las acciones pertinentes ante el sujeto.

Esto, en consecuencia, según manifestó para el medio, que la institución "no ha mostrado garantías para que el delincuente acabe tras las rejas".

"Llevarse a tres niños menores de edad no es cualquier cosa, no es un juego, no es una broma. No es un tema que se puede pasar por alto", remarcó.