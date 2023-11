Hallan con vida a hija de empresario frigorífico: Así fue como se liberó la joven secuestrada en Comas

La tarde de hoy, 10 de noviembre, se halló con vida a Lucero Trujillo Vargas (27), hija de un empresario frigorífico que fue secuestrada por extorsionadores en Comas.

De acuerdo a las informaciones, la joven se localizaba al interior de un inmueble en Carabayllo y aprovechó que sus captores salieron a almorzar para aproximarse al portón de la vivienda, donde se encuentra una rendija, por donde pidió ayuda a los vecinos de la urbanización San Diego.

En ese momento, una mujer se dirigía con su hijo al colegio y auxilió a la hija del empresario frigorífico al trasladarla a la Depincri del distrito. Cabe mencionar que, el lugar pertenecería a un peruano y a su pareja de nacionalidad extranjera donde se realizaban peleas de gallos.

Tras realizar las diligencias correspondientes, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público incautaron el inmueble para continuar con las investigaciones del caso.

Dicho momento quedó registrado por las cámaras de este sector del distrito, donde la víctima, identificada como Lucero Trujillo Vargas (27) es vista caminando por la cuadra 10 de la calle Julio César Tello.

Allí, es observada con un polo azul y un pantalón de color beige dirigiéndose al negocio de su padre mientras conversaba por teléfono. En dicho momento, aparece en escena un vehículo de lunas polarizadas que se encontraba detrás de sus pasos hasta que, finalmente, los autores del crimen descendieron de la unidad y llevaron a cabo el secuestro.

Según las declaraciones de un testigo, los sujetos que serían de nacionalidad venezolana portaban armamento de distinto alcance: mini uzi, metralleta y pistola.

"Eran tres venezolanos (...) tenían como una mini uzi, una metralleta y una pistola (...) yo ingresaba y a la vez que me agarran, me dicen pasa, yo me doy la vuelta por el camión y me voy corriendo por toda la esquina, por toda la avenida y he salido por esta calle y he pedido auxilio", detalló uno de los testigos que se encontraba en el lugar.