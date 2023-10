Alberto Otárola minimiza acusaciones contra Rosselli Amuruz: El país tiene asuntos más importantes que comentar

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, minimizó las acusaciones contra la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz, y aseguró que el país tiene asuntos "más importantes que comentar".

En declaraciones a la prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acotó que desea que se investigue a profundidad el caso de la congresista de Avanza País.

La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, se pronunció las acusaciones en su contra y descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pese a un grupo de parlamentarios soliciten su salida tras su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.

"Yo no he cometido un delito. Por ahí escuché a una colega que yo renuncie porque era un acto bochornoso. Acto bochornoso si yo le dijera a mis colegas que estuviera involucrada en un caso de corrupción, pero no es mi caso. (...) Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido error, pero no un delito", mencionó.