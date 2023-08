Contraloría: Gobiernos regionales ocupan primeros lugares de corrupción

La Contraloría General de la República presentó el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022 con más de 190 entidades públicas con puntajes altos y muy altos de corrupción durante el último año, donde los gobiernos regionales han ocupado los primeros lugares del listado.

El informe fue expuesto este miércoles 23 de agosto por el contralor general, Nelson Shack, quien explicó los resultados obtenidos por la entidad del Estado. Allí, informó que el 38.4% de las entidades públicas que obtuvieron preocupantes puntajes corresponden a dicho nivel de gobierno.

Tras la evaluación de 2 mil 815 entidades públicas, la Contraloría dio a conocer cuáles fueron aquellas que ocuparon los diez primeros lugares con mayor índice de corrupción. Y es que según el INCO 2022, seis son pertenecen al nivel regional.

Así, el GORE Áncash fue la institución que ocupó la primera casilla de esta alarmante nómina, seguida inmediatamente por Piura. Luego de ellos, Junín, Puno, Loreto y Tumbes completan una lista que también conformaron entidades como Provías Nacional.

Además, la Contraloría detalló de qué manera operarían estas instituciones para llevar a cabo conductas ilícitas.

De acuerdo con las declaraciones de su titular, estas tienen lugar a través de pagos, valorizaciones, adquisición de elementos, remuneraciones inadecuadas o "fantasmas".

"En las obras, cuando pagan por valorizaciones que no están adecuadas a lo que dice el expediente técnico. O cuando pagamos cosas que al final no sirven, cuando se pagan sueldos a funcionarios por conceptos que no les corresponde. O cuando se contratan consultorías 'fantasmas'", especificó.