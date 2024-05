¿Brunella Horna confiesa crisis con Richard Acuña?: "El hombre se aburre y la mujer también"

En la última edición del programa América Hoy, la empresaria Brunella Horna sorprendió al compartir detalles poco conocidos sobre su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. Sus declaraciones no solo arrojaron luz sobre su vida personal, sino que también generaron especulaciones sobre una posible crisis en su relación con el padre de su hijo. A continuación, te contaremos todas las revelaciones hechas por la conductora de América Televisión.

Brunella Horna, conocida cariñosamente como 'Bubu', reveló que al igual que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, ella también concede espacio a su esposo. Reconoció la importancia de mantener la individualidad en una relación para evitar el aburrimiento mutuo, aunque muchos interpretaron sus palabras como una posible crisis en su matrimonio.

La empresaria enfatizó en la importancia de respetar el espacio de Richard Acuña con sus hijos mayores, fruto de relaciones anteriores. Desde el inicio de su relación, Brunella Horna supo y aceptó la situación familiar del exparlamentario, demostrando una actitud de comprensión y madurez.

"Lo que pasa es que si yo estoy con un hombre que tienes hijos, como en el caso de Marcelo, ya sé en lo que me metí, no me puedo quejar", detalló.