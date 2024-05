Dina Boluarte: Fiscalía realiza hoy diligencia de exhibición de joyas que utilizó la presidenta

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Fiscalía de la Nación realizará hoy a la 1pm la diligencia de exhibición de los aretes de oro y brillantes que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, adquirió poco antes de reunirse con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, esto forma parte de la investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de declaración y cohecho. Por otro lado, el citado medio informó que la mandataria fue citada para el 15 de mayo a las 9:30 de la mañana, a fin de que realice su declaración ampliatoria en calidad de investigada. Del mismo modo, el titular del Gobierno Regional de Ayacucho fue citado para un día después, el 16 de mayo.

Cabe mencionar que, ambos investigados se han opuesto a la incautación de dichas joyas, por lo que se encuentra pendiente la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sobre el pedido del Ministerio Público para que confirme la medida.

Reunión no registrada

El exministro de Economía, Alex Contreras, confirmó la existencia de una reunión que no fue registrada entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima en Palacio de Gobierno.

En diálogo con Panorama, el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que dicho encuentro se llevó a cabo en la semana previa a que dejara el Gabinete Ministerial, en febrero del 2024.

"Sí ha habido reuniones, de hecho, la última semana antes de dejar el cargo estuve en una reunión donde participó el gobernador Wilfredo Oscorima otros funcionarios del MEF. Me parece que fue en la sala Grau o sala Cáceres", declaró al dominical.

No obstante, Contreras Miranda aseguró que no recordaba los temas que se trataron en la reunión donde estuvieron presentes la mandataria y el titular del GORE Ayacucho. Según con el dominical, estas reuniones no aparecen en el registro de visitas del Despacho Presidencial en las semanas previas a que Contreras dejara el cargo de ministro de Economía.

Sus visitas a Palacio

Según el documento fiscal presentado por Panorama, Oscorima adquirió uno de los relojes Rolex, modelo Datejust, el 31 de mayo de 2023. Ese mismo día visitó Palacio y fue recibido por el actual ministro de Educación, Morgan Quero, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefe del Gabinete Técnico.

Esto indicaría, para la investigación fiscal, que no todas las visitas de Wilfredo Oscorima a Dina Boluarte fueron debidamente registradas, dado que la mandataria reconoció que ese día el gobernador la visitó para entregarle el reloj.

De esta manera, la Fiscalía realizará hoy la diligencia de exhibición de los aretes de oro y brillantes que usó la presidenta Dina Boluarte, ello en el marco de las investigaciones del caso Rolex.