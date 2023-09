Fernando Rospigliosi califica de "cortina de humo" la declaratoria de estado de emergencia: si no hay un plan, será inútil

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, calificó de cortina de humo la declaratoria de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, asegurando que esta medida "será inútil" si es que no hay detrás un plan integral entre las autoridades.

En diálogo con Karina Novoa para 'Informamos y Opinamos", Rospigliosi mencionó que las autoridades correspondientes no están capacitadas para afrontar las medidas impuestas, alegando que se trata de una improvisación.

"Ellos no tienen la menor idea de qué hacer, y lo peor es que realmente no les interesa. No es una medida efectiva, esto es una cortina de humo", declaró.

Rospigliosi comentó que medidas como la declaración del estado de emergencia o la salida de los militares a las calles son acciones que deben ser evaluadas en conjunto con un plan de trabajo, el cual es inexistente.

"Declarar el estado de emergencia puede ser necesario, en caso se tenga un plan para actuar. Si no hay uno, no tiene sentido imponerlo. Esto porque lo importante es ubicar a los delincuentes, y en caso no se pueda, se deberían levantar las garantías.", agregó.

"Sacar a los militares tampoco tiene sentido"

En esa línea, el exministro del Interior comentó que si los militares no recibe tampoco instrucciones precisas y un plan integral de seguridad, no podrán actuar de forma correcta.

"Si hubieran bandas organizadas que posean un gran poder de fuego que no se puede contrarrestar, podrían sacar a los militares, pero ese no es el motivo y no lo amerita tampoco", continúo Rospigliosi.

El exministro que los militares deben tener funciones claras, las cuales probablemente no se les brinde. Además, dió a conocer que realizar dichos operativos con las Fuerzas Armadas suelen tener un costo muy elevado.

"Sacar a las Fuerzas Armadas es muy caro, debido a que utilizas municiones, combustible y recursos de primera necesidad. Ese dinero podría utilizarse en comprar patrulleros o instalar cámaras de seguridad en el distrito", declaró.

Criticó fuertemente a Jorge Chávez

Asimismo, Fernando Rospigliosi criticó fuertemente la gestión que viene realizando el ministro de Defensa Jorge Chávez.

"Si tienes a un individuo que dirige todo muriéndose de miedo, que no se ocupa en los temas que debe, que se esconde en el Fenómeno El Niño y otras cosas que no recaen en el sector defensa, no vas a tener una verdadera lucha contra la inseguridad", concluyó.

Fernando Rospigliosi, quien fue ministro del Interior del país, calificó de "cortina de humo" la declaratoria del estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.