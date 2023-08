Partido Popular Cristiano (PPC) eligió como su nuevo presidente al empresario Carlos Neuhaus

El Partido Popular Cristiano (PPC) comunicó que el empresario Carlos Neuhaus, quien también presidió Lima 2019, fue elegido como nuevo presidente de la agrupación política.

El hecho fue informado por el propio partido mediante sus redes sociales. Allí, el grupo político detalló que el exalcalde de San Isidro asumirá dicho cargo tras una jornada de designación, donde también fueron elegidos los vicepresidentes, la Secretaría General Nacional Colegiada y el Consejo Consultivo.

La designación de Carlos Neuhaus como nuevo presidente del Partido Popular Cristiano ha tenido lugar luego de que la agrupación política ha iniciado su proceso de reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE tras no poder alcanzar curul alguna en las elecciones generales del 2021.

En dicho escenario, el secretario general del partido, Javier Bedoya, se pronunció sobre la situación que esta atravesando el partido y aseguró que aún conservan un espacio en la vida política del Perú.

" Creemos que hay un espacio que el PPC ha perdido porque no tiene inscripción. Esperamos recuperarla en los próximos meses, pero ya dependerá del Jurado Nacional de Elecciones. Sí creo que tiene un espacio en la política, todavía tiene mucho que aportar", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, el secretario general del partido recalcó que la permanencia del PPC en la política peruana es importante porque considera que es una de las agrupaciones políticas que mantiene una doctrina en el escenario actual.

Según señaló Javier Bedoya, dicha situación se reflejaría en el Congreso de la República, pues indica que hay bancadas que no coordinan entre sus integrantes en la toma de decisiones.

"El Partido Popular Cristiano es uno de los partidos que mantiene una doctrina, junto con el APRA posiblemente sean los únicos partidos. Más allá de eso, no hay partidos con ideología o doctrina. Hoy en día, vemos partidos que nombran un candidato presidencial, quien gana, se aparta y cae en manos de no sabemos quién. Finalmente, vemos bancadas que no coordinan entre ellas", aseveró.