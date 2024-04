Patricia Benavides rechaza haber recibido sobornos y confía en que regresará al Ministerio Público

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, rompió su silencio por primera vez desde su suspensión por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En declaraciones emitidas por el documental Cuarto Poder, Benavides rechazó categóricamente haber recibido sobornos durante su mandato y expresó confianza en su eventual retorno al Ministerio Público.

Un informe fiscal, revelado la semana pasada, alega que Benavides habría sido beneficiaria de un soborno de 30 mil soles canalizado a través de su antiguo asesor, ahora convertido en colaborador eficaz, Jaime Villanueva.

El pago, realizado por el empresario Giancarlo Valer, tenía la intención de favorecer a una empresa específica en el proceso de compra de computadoras. Según la investigación, Benavides no solo aceptó el dinero, sino que también expresó su gratitud y mencionó que lo utilizaría para financiar el tratamiento médico de su hijo. Todo ello fue negado por la exfiscal de la Nación.

"Nunca lo he conocido [a Valer], no he escuchado ni su nombre hasta leer esta disposición. Desconozco totalmente quién es el señor", señaló.