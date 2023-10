Rosselli Amuruz: Comisión de Ética investigará a congresista por viajar al exterior en semana de representación

La Comisión de Ética Parlamentaria informó que investigará de oficio a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz, por viajar al exterior en semana de representación.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, precisó que han solicitado información sobre dicho caso y aseguró que actuarán con objetividad e imparcialidad.

Como se recuerda, la parlamentaria ha sido acusada de viajar al exterior del país durante las semanas de representación del Parlamento en compañía del exlegislador Paul García.

De acuerdo a una investigación periodística, la tercera vicepresidenta del Parlamento salió del país en compañía de Paul García hasta en 5 ocasiones entre los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de este año. Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina fueron los destinos compartidos por ambos personajes.

En el caso de la estadía en el territorio argentino, los movimientos migratorios indican que tanto la congresista de Avanza País como el exlegislador salieron de Perú el 18 de agosto y regresaron el 23 del mismo mes, lo cual también ocurrió en la mayoría de los demás países.

Así, para la semana de representación de agosto, programada entre el 21 el 25, la parlamentaria estaba fuera del país durante los días que debía laburar como representante de Lima e, incluso, habría hecho uso del bono de 2.800 soles como gastos en apoyo logístico.

Cabe mencionar que estos movimientos migratorios de la congresista significarían un incumplimiento del actual reglamento del Congreso, según indica el medio Centro Liber.

La congresista de Avanza País se pronunció las acusaciones en su contra y descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pese a un grupo de parlamentarios soliciten su salida tras su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.

"Yo no he cometido un delito. Por ahí escuché a una colega que yo renuncie porque era un acto bochornoso. Acto bochornoso si yo le dijera a mis colegas que estuviera involucrada en un caso de corrupción, pero no es mi caso. (...) Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido error, pero no un delito", sostuvo.